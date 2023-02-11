7 yaşındaki İsra 136'ncı saatte enkazdan kurtarıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:49

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İBB İtfaiye ekipleri, AFAD koordinasyonuyla Hatay'ın merkezinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, depremin 136. saatinde 7 yaşındaki İsra Tehalmi’yi sağ olarak kurtardı.

İsra Tehalmi, enkazdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İsra Tehalmi ile birlikte İBB ekiplerince deprem bölgesinde enkaz altından canlı olarak çıkarılan yurttaş sayısı 502'ye yükseldi.