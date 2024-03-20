İskenderun’da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 5 gözaltı
Hatay’da polis ekipleri tarafından 5 iş yerine eş zamanlı baskında, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü şehrin asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Emniyet güçleri 19 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde, 5 iş yerine eş zamanlı olarak baskın yaptı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 970 paket sigara, 10 bin 250 paket doldurulmuş makaron, 45 bin boş makaron, 539 kilogram kıyılmış tütün, 112 vozol ve 72 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı