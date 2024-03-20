İskenderun’da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:34

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:35

Hatay Emniyet Müdürlüğü şehrin asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Emniyet güçleri 19 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde, 5 iş yerine eş zamanlı olarak baskın yaptı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 970 paket sigara, 10 bin 250 paket doldurulmuş makaron, 45 bin boş makaron, 539 kilogram kıyılmış tütün, 112 vozol ve 72 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.