İskenderun’da konteyner yangını
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında depremzede yurttaşlara ait konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun İlçesi Esentepe Mahallesinde depremzedelere ait konteynerde meydana geldi.
Depremzedelere ait konteynerde yaşanan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’e ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
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