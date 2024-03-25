Bursa'da korkutan yangın: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:47
Bursa'da korkutan yangın: 1 kişi yaralandı
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Yeşilova Mahallesi Reklam Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde bulunan Meral A. (40) yaralandı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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