İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir-çelik fabrikalarının bulunduğu bölgede park halindeki TIR, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi E-91 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Yol kenarında park halinde bulunan TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu TIR kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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