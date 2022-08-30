Hatay’da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay’da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Defne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı yapılarak satışa sunulduğu bilgisini aldı.
TAM 13 BİN 350 LİTRE...
Ekiplerin eve yaptığı operasyonda; jelikan bidonlar içinde 12 bin 500 litre ve damacanalarda 850 litre sahte içki olmak üzere toplam 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi.
Ayrıca ev çevresindeki aramalarda damıtma ünitesi, 4 kazan, 20 damacana ile 57 jelikan ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı.
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