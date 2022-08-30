Hatay’da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 16:20
Hatay’da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Defne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı yapılarak satışa sunulduğu bilgisini aldı.

TAM 13 BİN 350 LİTRE...

Ekiplerin eve yaptığı operasyonda; jelikan bidonlar içinde 12 bin 500 litre ve damacanalarda 850 litre sahte içki olmak üzere toplam 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi.

Ayrıca ev çevresindeki aramalarda damıtma ünitesi, 4 kazan, 20 damacana ile 57 jelikan ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı.


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