İskenderun'da yine deniz yükseldi: Caddeler göle döndü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, işyerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.
BALIKÇI BARINAĞINDA ÇKME YAŞANDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.
Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
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