İstanbul'da su kesintisi: Su kesintisi ne zaman bitecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?

12 Ocak 2022 Çarşamba, 15:23

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün bazı ilçelerde 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan duyuruda kesintinin sebebinin bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Münzevi Terfi Merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 11 saat su alamayacak bölgeler İSKİ tarafından duyuruldu.

EYÜPSULTAN

Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.

BAYRAMPAŞA

Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri.

ESENLER

Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri.

GAZİOSMANPAŞA

Merkez Mahallesi

GÜNGÖREN

Gençosman ve Sanayi Mahalleleri

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

12 Ocak 2022 Çarşamba günü 11 saat su alamayacak bölgelerde su kesintisi 09.00 ila 20.00 saatleri arasında yaşanacak.