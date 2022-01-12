İstanbul'da su kesintisi: Su kesintisi ne zaman bitecek? Su kesintisi ne kadar sürecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un belli ilçelerinde 12.01.2022 tarihinde 11 saat su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisi hangi saatler arasında, hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar..
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün bazı ilçelerde 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan duyuruda kesintinin sebebinin bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER
Münzevi Terfi Merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 11 saat su alamayacak bölgeler İSKİ tarafından duyuruldu.
EYÜPSULTAN
Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.
BAYRAMPAŞA
Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri.
ESENLER
Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri.
GAZİOSMANPAŞA
Merkez Mahallesi
GÜNGÖREN
Gençosman ve Sanayi Mahalleleri
SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ocak 2022 Çarşamba günü 11 saat su alamayacak bölgelerde su kesintisi 09.00 ila 20.00 saatleri arasında yaşanacak.
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