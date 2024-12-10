İSKİ açıkladı: 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 10 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 10 ARALIK 2024
İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.
Açıklanan son verilere göre 10 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 28.52 olarak paylaşıldı.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %1,14
Büyükçekmece: %16,88
Darlık: %12,33
Elmalı: %2,31
Istrancalar: %1,13
Kazandere: %0,67
Pabuçdere: %1,6
Sazlıdere: %12,8
Terkos: %22,02
Ömerli: %28,33
Etiketler: #baraj doluluk oranı #barajların doluluk oranı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
- Onlarca araç birbirine girdi
- İngiltere ve Almanya’dan tepki
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!