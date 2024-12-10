Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Aralık Salı günü maç programı...

10 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik karşılaşmalar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bugün Paris Saint - Germain, Real Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Shakhtar Donetsk, Liverpool, Aston Villa, Leipzig gibi takımlar sahaya çıkacak. Arda Güler’in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü gidişata son vermek için Atalanya karşısında galibiyet arayacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Aralık Salı günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:56

Yeni formata göre 36 takımın katılımıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde salı günü birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Almanya’da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Leverkusen, Inter ile kozlarını paylaşırken Bayern Münih ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. İngiliz ekibi Aston Villa ise RB Leipzig deplasmanında üç puan arayacak. Günün en dikkat çeken maçında ise Girona ve Liverpool kozlarını paylaşacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Aralık Salı günü maç programı şu şekilde:

20:45 Dinamo Zagreb - Celtic

20:45 Girona - Liverpool

23:00 Brest - PSV

23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23:00 Club Brugge - Sporting Lizbon

23:00 RB Salzburg - PSG

23:00 RB Leipzig - Aston Villa

23:00 Atalanta - Real Madrid

23:00 Leverkusen - Inter 


Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #arda güler #real madrid

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Üzerinde çok baskı var'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Üzerinde çok baskı var'
Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi: 'Sen ne kadar çılgın bir oyuncusun'

Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi: 'Sen ne kadar çılgın bir oyuncusun'
Geleceği merak konusuydu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler iddialarına yanıt!

Geleceği merak konusuydu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler iddialarına yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler