Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Aralık Salı günü maç programı...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:56

Yeni formata göre 36 takımın katılımıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde salı günü birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Almanya’da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Leverkusen, Inter ile kozlarını paylaşırken Bayern Münih ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. İngiliz ekibi Aston Villa ise RB Leipzig deplasmanında üç puan arayacak. Günün en dikkat çeken maçında ise Girona ve Liverpool kozlarını paylaşacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Aralık Salı günü maç programı şu şekilde:

20:45 Dinamo Zagreb - Celtic

20:45 Girona - Liverpool

23:00 Brest - PSV

23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23:00 Club Brugge - Sporting Lizbon

23:00 RB Salzburg - PSG

23:00 RB Leipzig - Aston Villa

23:00 Atalanta - Real Madrid

23:00 Leverkusen - Inter