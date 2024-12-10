Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Aralık Salı günü maç programı...
10 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik karşılaşmalar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bugün Paris Saint - Germain, Real Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Shakhtar Donetsk, Liverpool, Aston Villa, Leipzig gibi takımlar sahaya çıkacak. Arda Güler’in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü gidişata son vermek için Atalanya karşısında galibiyet arayacak.
Yeni formata göre 36 takımın katılımıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde salı günü birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Almanya’da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Leverkusen, Inter ile kozlarını paylaşırken Bayern Münih ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. İngiliz ekibi Aston Villa ise RB Leipzig deplasmanında üç puan arayacak. Günün en dikkat çeken maçında ise Girona ve Liverpool kozlarını paylaşacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
10 Aralık Salı günü maç programı şu şekilde:
20:45 Dinamo Zagreb - Celtic
20:45 Girona - Liverpool
23:00 Brest - PSV
23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23:00 Club Brugge - Sporting Lizbon
23:00 RB Salzburg - PSG
23:00 RB Leipzig - Aston Villa
23:00 Atalanta - Real Madrid
23:00 Leverkusen - Inter
Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #arda güler #real madrid
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