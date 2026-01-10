İSKİ açıkladı: 10 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’un barajlarında düşük doluluk oranları geçtiğimiz haftaki kar yağışlarının ardından hafif de olsa yükselişe geçmişti. Kar yağışlarından önce yüzde 17.88 olarak ölçülen doluluk oranları karların erimesinin ardından yüzde 18.94’e kadar yükselmişti. Ancak hava sıcaklıklarının lodosla son 3 gündür yükselmesinin ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden düşmeye başlamıştı. .Peki, sağanak yağmur yağışı sonrası 10 Ocak 2026 İstanbul barajlarında son durum ne?

10 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

10 Ocak Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 19,24 olarak kaydedildi.

2025 yılının Ocak ayında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 41.53, 2024 yılında 52.45 olarak ölçülmüştü. 2019 yılında ise doluluk oranı yüzde 86.80 olarak tespit edilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 23,42

Darlık Barajı 30,07

Elmalı Barajı 58,96

Terkos Barajı 15,95

Alibey Barajı 12,14

Büyükçekmece Barajı 15,83

Sazlıdere Barajı 13,27

Istrancalar Barajı 36,12

Kazandere Barajı 4,32

Pabuçdere Barajı 4,91