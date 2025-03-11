İSKİ açıkladı: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 11 Mart tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
11 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı 11 Mart bugün yüzde 78,14 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 77,98 olarak kaydedilmişti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Alibey Barajı yüzde 64,96
Büyükçekmece Barajı yüzde 74,37
Darlık Barajı yüzde 76,03
Elmalı Barajı yüzde 94,71
Istrancalar Barajı yüzde 78,02
Kazandere Barajı yüzde 83,09
Pabuçdere Barajı yüzde 82,25
Sazlıdere Barajı yüzde 57,27
Terkos Barajı yüzde 80,07
Ömerli Barajı yüzde 87,29
Etiketler: #Baraj #baraj doluluk oranı #Terkos Barajı
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