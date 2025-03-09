İstanbul'da baraj doluluk oranları yükseldi
İstanbul'da dün yüzde 77,65 olan baraj doluluk oranları, bugün itibarıyla aynı seviyede kaldı. İSKİ'nin verilerine göre, en dolu baraj yüzde 94,79 ile Elmalı, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 57,08 ile Sazlıdere oldu.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları açıklandı. İSKİ’nin 9 Mart 2025 tarihli verilerine göre, barajların toplam doluluk oranı yüzde 77,65 olarak ölçüldü. Dün de aynı seviyede olan doluluk oranlarında büyük bir değişim yaşanmadı.
Barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:
- Elmalı Barajı: %94,79
- Ömerli Barajı: %87,05
- Kazandere Barajı: %82,71
- Pabuçdere Barajı: %81,98
- Istrancılar Barajı: %81,46
- Terkos Barajı: %80,07
- Darlık Barajı: %75,81
- Büyükçekmece Barajı: %74,18
- Ailbey Barajı: %64,96
- Sazlıdere Barajı: %57,08
Özellikle Elmalı Barajı yüzde 94,79 ile en yüksek doluluk oranına ulaşırken, Sazlıdere Barajı yüzde 57,08 ile en düşük seviyede kaldı.
Etiketler: #İSKİ #baraj doluluk oranı
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