İstanbul'da baraj doluluk oranları yükseldi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:12

Güncelleme: 09.03.2025 - 11:12

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları açıklandı. İSKİ’nin 9 Mart 2025 tarihli verilerine göre, barajların toplam doluluk oranı yüzde 77,65 olarak ölçüldü. Dün de aynı seviyede olan doluluk oranlarında büyük bir değişim yaşanmadı.

Barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:

Elmalı Barajı: %94,79

Ömerli Barajı: %87,05

Kazandere Barajı: %82,71

Pabuçdere Barajı: %81,98

Istrancılar Barajı: %81,46

Terkos Barajı: %80,07

Darlık Barajı: %75,81

Büyükçekmece Barajı: %74,18

Ailbey Barajı: %64,96

Sazlıdere Barajı: %57,08

Özellikle Elmalı Barajı yüzde 94,79 ile en yüksek doluluk oranına ulaşırken, Sazlıdere Barajı yüzde 57,08 ile en düşük seviyede kaldı.