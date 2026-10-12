İSKİ açıkladı: 12 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 12 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

12 EKİM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşın günlük su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi, artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Ekim ayının başlarında İstanbul'daki barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 38,11 olarak ölçüldü.

12 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 12 Ekim tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı % 82,52

Darlık Barajı % 60,34

Ömerli Barajı % 55,2

Alibey Barajı %34,02

Terkos Barajı %30,57

Büyükçekmece Barajı %25,55

Sazlıdere Barajı %20

Istrancalar Barajı %18,42

Kazandere Barajı % 7,31

Pabuçdere Barajı % 2,5