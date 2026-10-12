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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12.10.2026 09:01:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "12 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

12 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 12 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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12 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:00  40.1113   27.7560        5.3      -.-  1.6  -.-   GOKCESU-GONEN (BALIKESIR)                         

08:37:03  40.1732   31.8705       16.7      -.-  2.1  -.-   BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         

07:56:03  38.0488   37.4448        5.0      -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

07:53:16  37.1207   30.6238        3.8      -.-  1.9  -.-   ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     

07:23:13  39.4697   39.9197        6.2      -.-  1.9  -.-   TURNADERE-PULUMUR (TUNCELI)                       

07:15:37  38.9662   44.7272       10.6      -.-  2.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

05:17:07  40.0192   27.4452       10.2      -.-  1.8  -.-   KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR)                  

04:49:32  36.6835   25.7128        5.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

04:21:25  38.9897   35.8630        1.1      -.-  1.1  -.-   SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI)                       

04:15:01  38.9645   35.8062       12.8      -.-  1.0  -.-   KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)                      

03:49:37  38.4957   39.1918        1.7      -.-  1.8  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                

03:49:03  39.6248   26.0392       11.2      -.-  2.6  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

03:42:12  39.1903   26.4843       14.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

03:18:22  37.7993   36.0535        5.0      -.-  2.1  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           

02:10:03  36.8820   26.5827        1.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

02:03:53  39.2117   29.0373       10.4      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:02:42  39.2038   28.9392       10.1      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:00:45  39.2393   28.9710        5.2      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:48:07  34.3942   32.4850        5.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

01:32:05  38.1027   38.4357        8.1      -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

01:26:12  38.7307   43.3122        3.3      -.-  1.9  -.-   GUVENCLI-(VAN)                                    

00:59:37  37.5253   35.8460        6.2      -.-  1.9  -.-   DURMUSLU-KOZAN (ADANA)                            

00:40:40  38.2295   38.6552       23.6      -.-  1.2  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

00:37:35  38.7483   43.2980        5.1      -.-  1.8  -.-   GUVENCLI-(VAN)                                    

00:21:59  36.9075   29.1272       21.6      -.-  1.2  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

00:20:41  38.5943   37.9530       14.5      -.-  1.5  -.-   CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)                           

00:08:56  38.1488   36.9642        2.7      -.-  1.7  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

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