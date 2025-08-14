Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 14 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

14.08.2025 09:47:00
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 14 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

14 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI


14 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,32 olarak ölçüldü.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


Ömerli Barajı % 46,1
Darlık Barajı % 59,26
Elmalı Barajı % 65,73
Terkos Barajı % 52,67
Alibey Barajı % 31,05
Büyükçekmece Barajı % 47,41
Sazlıdere Barajı % 41,6
Istrancalar Barajı % 28,15 
Kazandere Barajı % 33,51
Pabuçdere Barajı % 40,43

