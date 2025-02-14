İSKİ açıkladı: 14 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:25

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:25

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 13 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 14 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

14 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 14 Şubat Cuma günü için yüzde 59.82 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;

Ömerli yüzde 67,49

Darlık yüzde 57,89

Elmalı yüzde 100

Terkos yüzde 60,93

Alibey yüzde 48,24

Büyükçekmece yüzde 56,58

Sazlıdere yüzde 47,48

Kazandere yüzde 75,33

Istrancalar yüzde 45,67

Pabuçdere yüzde 53,37