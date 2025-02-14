İstanbul’a yağışlar yaradı! İSKİ açıkladı: Barajlarda su seviyesi yükseliyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:33

İstanbul’da son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar barajlara yaradı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu.

Verilere göre, Elmalı yüzde 100 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 46,94 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yükselen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde ise suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 66.12

Darlık yüzde 56,61

Elmalı yüzde 100

Terkos yüzde 60,59

Alibey yüzde 46,94

Büyükçekmece yüzde 55,87

Sazlıdere yüzde 46,91

Istrancalar yüzde 45,18

Kazandere yüzde 76,48

Papuçdere yüzde 53,95"