İstanbul’a yağışlar yaradı! İSKİ açıkladı: Barajlarda su seviyesi yükseliyor

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi. Doluluk oranı yüzde 46,94 olan Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

İstanbul’a yağışlar yaradı! İSKİ açıkladı: Barajlarda su seviyesi yükseliyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:11

İstanbul’da son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar barajlara yaradı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu.

Verilere göre, Elmalı yüzde 100 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 46,94 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yükselen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde ise suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 66.12

Darlık yüzde 56,61

Elmalı yüzde 100

Terkos yüzde 60,59

Alibey yüzde 46,94

Büyükçekmece yüzde 55,87

Sazlıdere yüzde 46,91

Istrancalar yüzde 45,18

Kazandere yüzde 76,48

Papuçdere yüzde 53,95"


Etiketler: #İSKİ #İstanbul

İlgili Haberler

Faydaları saymakla bitmiyor: Düzenli tüketilirse bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Faydaları saymakla bitmiyor: Düzenli tüketilirse bağırsak kanseri riskini azaltıyor!
İSKİ açıkladı: 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ açıkladı: 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Çocuğunuza bu çantayı sakın almayın! Bakanlık yasakladı: Ölüm riski var!

Çocuğunuza bu çantayı sakın almayın! Bakanlık yasakladı: Ölüm riski var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler