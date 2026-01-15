İSKİ açıkladı: 15 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 18 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. Peki, 15 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

15 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Son 1 haftada İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş gerçekleşti. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 23.51 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 30,88

Darlık barajı 37,78

Elmalı barajı 71,92

Terkos barajı 16,31

Alibey barajı 18,56

Büyükçekmece barajı 17,52

Sazlıdere barajı 14,62

Istrancalar 41,65

Kazandere 7,99

Pabuçdere 7,92