İSKİ açıkladı: 15 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:23

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:23

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 15 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

15 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İSKİ baraj doluluk oranı 15 Ocak Çarşamba günü yüzde 47.22 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 33.46

Darlık Barajı yüzde 42.02

Elmalı Barajı yüzde 84.04

Istrancalar Barajı yüzde 100

Kazandere Barajı yüzde 76.9

Pabuçdere Barajı yüzde 45.2

Sazlıdere Barajı yüzde 38.46

Terkos Barajı yüzde 51.23

Ömerli Barajı yüzde 50.09

Büyükçekmece Barajı yüzde 42.91