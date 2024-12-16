İSKİ açıkladı: 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 16 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 16 ARALIK 2024
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30.69 oldu.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Terkos Barajı 21,36
Alibey Barajı 2,09
Büyükçekmece Barajı 17
Sazlıdere Barajı 12,03
Istrancalar Barajı 37,76
Ömerli Barajı 29,79
Darlık Barajı 12,25
Elmalı Barajı 2,5
Etiketler: #16 Aralık #baraj doluluk oranı #Ömerli Barajı
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