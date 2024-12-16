İSKİ açıkladı: 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:18

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 16 ARALIK 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30.69 oldu.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Terkos Barajı 21,36

Alibey Barajı 2,09

Büyükçekmece Barajı 17

Sazlıdere Barajı 12,03

Istrancalar Barajı 37,76

Ömerli Barajı 29,79

Darlık Barajı 12,25

Elmalı Barajı 2,5