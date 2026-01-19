İSKİ açıkladı: 19 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken sahil bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü. Yağışların ardından, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
19 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 19 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Son 1 haftada İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş gerçekleşti. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 24.65 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 32,76
Darlık barajı 40,06
Elmalı barajı 71,98
Terkos barajı 16,43
Alibey barajı 19,05
Büyükçekmece barajı 17,83
Sazlıdere barajı 14,9
Istrancalar 31,98
Kazandere 7,61
Pabuçdere 8,27