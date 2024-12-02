İSKİ açıkladı: 2 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:01

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 2 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

2 ARALIK İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. İstanbul baraj doluluk oranları 28.13 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 28,55

Darlık Barajı 29,12

Elmalı Barajı 58,07

Terkos Barajı 33,93

Alibey Barajı 9,37

Büyükçekmece Barajı 28,42

Sazlıdere Barajı 36,82

Istrancalar Barajı 29,42

Kazandere Barajı 8,51

Pabuçdere Barajı 5,59