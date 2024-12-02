TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2024 Pazartesi, 09:37
TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Aralık Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Aralık Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kibar Feyzo 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: G. I. Joe: Snake Eyes 20:00 

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:45 Annem Ankara

02:15 Güllerin Savaşı

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:0 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20.00 Kalpazan

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 G. I. Joe: Snake Eyes

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

10.3 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Aşk Evlilik Boşanma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye 2024

12.45 İlkay Buharalı'yla gerçekler

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye 2024

TV yayın akışı 2 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

9.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kibar Feyzo

TV rehberi trt TV 8

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