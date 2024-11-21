İSKİ açıkladı: 21 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:40

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 21 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 27,49 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARI GENEL DOLULUK ORANLARI 21 KASIM

Ömerli Barajı 24,85

Darlık Barajı 29,38

Elmalı Barajı 49,9

Terkos Barajı 35,14

Alibey Barajı 6,45

Büyükçekmece Barajı 29,26

Sazlıdere Barajı 38,53

Istrancalar Barajı 40,52

Kazandere Barajı 7,85

Pabuçdere Barajı 5,26