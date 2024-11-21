Deprem mi oldu? 21 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...
21 KASIM 2024 SON DEPREMLER
07:34:08 -.- 1.6 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)
07:20:23 -.- 1.9 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
05:30:18 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN
05:01:51 -.- 1.7 -.- AVSAR-KARGI (CORUM)
04:17:04 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:53:09 -.- 1.3 -.- YALOVA
03:46:22 -.- 1.6 -.- YOLGECEN-GURUN (SIVAS)
03:15:14 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:58:30 -.- 1.4 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
01:58:38 -.- 1.5 -.- KARACAHISAR-ZARA (SIVAS)
01:41:26 -.- 2.5 -.- AKKESE-KARGI (CORUM)
01:40:07 -.- 3.1 3.1 AKKESE-KARGI (CORUM)
01:36:55 -.- 1.9 -.- KARGI (CORUM)
01:31:36 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS)
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!
- Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding dev satın alım!
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Meclis'te arbede
- Acun Ilıcalı hakkında 'bahis' soruşturması