İSKİ açıkladı: 21 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken sahil bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü. Yağışların ardından, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak konusu oldu. Peki, 21 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
21 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,42 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 35,78
Darlık barajı 42,22
Elmalı barajı 76,17
Terkos barajı 16,55
Alibey barajı 20,43
Büyükçekmece barajı 17,99
Sazlıdere barajı 15,31
Istrancalar 31,28
Kazandere 6,51
Pabuçdere 8,08