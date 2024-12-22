İSKİ açıkladı: 22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:26

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:26

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 22 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 22 ARALIK 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı

22 Aralık Cuma günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 30,87 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Sazlıdere Barajı 35,18

Istrancalar Barajı 25,76

Darlık Barajı 30,74

Elmalı Barajı 71,67

Ömerli Barajı 35,07

Terkos Barajı 34,08

Alibey Barajı 17,29

Büyükçekmece Barajı 30,61