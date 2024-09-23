İSKİ açıkladı: 23 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 23 Eylül tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 23 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
23 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
23 Eylül Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 40,42 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı...
Ömerli Barajı: %33,72
Darlık Barajı: %45,32
Elmalı Barajı: %57,14
Terkos Barajı: %56,53
Alibey Barajı: %10,19
Büyükçekmece Barajı: %41,84
Sazlıdere Barajı: %48,58
Istrancalar Barajı: %41,3
Kazandere Barajı: %6,96
Pabuçdere Barajı: %22,52
Etiketler: #Baraj #elmalı barajı #Kazandere Barajı #Ömerli Barajı
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