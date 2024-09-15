Baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu
Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Ahmed Akrağ (29) serinlemek için girdiği baraj göletinde ailesinin gözü önünde boğuldu.
Olay saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte baraj göleti kenarına pikniğe giden Ahmed Akrağ, serinlemek için suya girdi. Akrağ, bir süre sonra yardım istemeye başladı ve ardından gözden kayboldu.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Dalgıçların yaklaşık yarım saatlik arama-kurtarma çalışması sonrasında Ahmed Akrağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akrağ'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #kahramanmaraş #gölet
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