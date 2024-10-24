İSKİ açıkladı: 24 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 24 Ekim tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 24 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 24 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:20

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

24 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

24 Ekim 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 32.97 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

  • Alibey: %6,51
  • Büyükçekmece: %35,52
  • Darlık: %36,01
  • Elmalı: %55,11
  • Istrancalar: %28,71
  • Kazandere: %4,85
  • Pabuçdere: %10,09
  • Sazlıdere: %44,71
  • Terkos: %46,21
  • Ömerli: %27,16

Etiketler: #barajların doluluk oranı #Baraj #İstanbul

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