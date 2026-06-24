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İSKİ açıkladı: 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

24.06.2026 09:17:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 24 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 24 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

24 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 66,06 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 92,37

Darlık Barajı: Yüzde 84,8

Elmalı Barajı: Yüzde 91,87

Terkos Barajı: Yüzde 54,73

Alibey Barajı: Yüzde 61,59

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 48,46

Sazlıdere Barajı: Yüzde 39,97

Istrancalar Barajı: Yüzde 22,44

Kazandere Barajı: Yüzde 47,57

Pabuçdere Barajı: Yüzde 43,73

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