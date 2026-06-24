Son Dakika... Düzce Gümüşova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık verilerine göre, Düzce ilinin Gümüşova ilçesinde yerel saatle 08.46'da (TSİ) sismik bir hareketlilik kaydedildi.

AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılan deprem raporuna göre sarsıntının büyüklüğü 3.1 (ML) olarak ölçüldü. Depremin, yer kabuğunun 11.32 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün koordinatları ise 40.8583 enlem ve 30.8856 boylam olarak yer aldı.

MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim merkezleri de belli oldu.

AFAD verilerine göre sarsıntıya en yakın mesafe 0.85 kilometre ile Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu köyü olurken, bu bölgeyi 1.21 kilometre mesafe ile Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kıyıköy ve 2.00 kilometre mesafe ile Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Halilbey yerleşim yerleri izledi.

Depremin merkez üssünün Düzce il merkezine uzaklığı ise 23.47 kilometre, Sakarya il merkezine uzaklığı ise 42.13 kilometre olarak saptandı.