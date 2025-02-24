İSKİ açıkladı: 24 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:18

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

24 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 24 Şubat bugün yüzde 70.79 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 76.37 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı yüzde 59,44

Büyükçekmece Barajı yüzde 69,31

Darlık Barajı yüzde 66,93

Elmalı Barajı yüzde 90,46

Istrancalar Barajı yüzde 95,77

Kazandere Barajı yüzde 78,34

Pabuçdere Barajı yüzde 77,75

Sazlıdere Barajı yüzde 53,66

Terkos Barajı yüzde 73,71

Ömerli Barajı yüzde 76,47