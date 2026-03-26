Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 26 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26.03.2026 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 26 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

26 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 26 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,12 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 73,85

Darlık Barajı: yüzde 69,26

Elmalı Barajı: yüzde 92,04

Terkos Barajı: yüzde 37,93

Alibey Barajı: yüzde 43,89

Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,44

Sazlıdere Barajı: yüzde 32,77

Istrancalar Barajı: yüzde 88,82

Kazandere Barajı: yüzde 57,48

Pabuçdere Barajı: yüzde 28,98

