İSKİ açıkladı: 27 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 27 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ, 27 Ekim Pazartesi günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,27 olarak duyurdu ve uzun bir süre sonra ilk defa baraj doluluk oranlarında artış yaşandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %16,45

Darlık Barajı: %36,09

Elmalı Barajı: %52,81

Terkos Barajı: %27,46

Alibey Barajı: %12,27

Büyükçekmece Barajı: %27,53

Sazlıdere Barajı: %25,08

Istrancalar Barajı: %19,72

Kazandere Barajı: %1,74

Pabuçdere Barajı: %5,82