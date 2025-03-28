İSKİ açıkladı: 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 28 Mart tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
28 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 79,89 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
ÖMERLİ: YÜZDE 92,72
BÜYÜKÇEKMECE: 75,28
DARLIK: 78,05
ELMALI: 94,21
TERKOS: 80,62
ALİBEY: 64,23
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