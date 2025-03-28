Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mart 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:02

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart'ta meydana gelen depremler...

28 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:44:56    -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

07:54:25    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                               

07:36:49   -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

05:43:16    -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                               

05:34:30  -.-  1.6  -.-   KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

05:16:58   -.-  1.6  -.-   BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT)                

05:03:22    -.-  1.5  -.-   DALAMA-(AYDIN)                           

04:55:40  -.-  2.2  -.-   KOCA KOVACIK-KELES (BURSA)               

04:52:20   -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                               

04:51:02    -.-  2.0  -.-   ERDOGAN-HAMUR (AGRI)                     

04:48:34  -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                               

04:39:53   -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                 

04:35:06     -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                               

04:22:31  -.-  3.0  2.9   EGE DENIZI                               

04:17:31   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                  

04:12:44   -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                               

04:06:21  -.-  1.5  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                    

03:50:32   -.-  2.5  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                         

03:42:04     -.-  1.4  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                   

03:07:11    -.-  2.4  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                 

02:31:09  -.-  1.3  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                

01:32:27   -.-  2.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)           

01:24:14   -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)            

01:13:19    -.-  1.7  -.-   YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)                

01:10:36     -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                               

01:02:34    -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                               

01:01:05  3-.-  1.0  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)          


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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