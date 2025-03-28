Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mart 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart'ta meydana gelen depremler...
28 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
08:44:56 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:54:25 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:36:49 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
05:43:16 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:34:30 -.- 1.6 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:16:58 -.- 1.6 -.- BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT)
05:03:22 -.- 1.5 -.- DALAMA-(AYDIN)
04:55:40 -.- 2.2 -.- KOCA KOVACIK-KELES (BURSA)
04:52:20 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:51:02 -.- 2.0 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI)
04:48:34 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
04:39:53 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
04:35:06 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
04:22:31 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
04:17:31 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:12:44 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
04:06:21 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
03:50:32 -.- 2.5 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)
03:42:04 -.- 1.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
03:07:11 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:31:09 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
01:32:27 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:24:14 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:13:19 -.- 1.7 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
01:10:36 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:02:34 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
01:01:05 3-.- 1.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
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