Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:02

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:02

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart'ta meydana gelen depremler...

28 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:44:56 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

07:54:25 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

07:36:49 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

05:43:16 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

05:34:30 -.- 1.6 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:16:58 -.- 1.6 -.- BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT)

05:03:22 -.- 1.5 -.- DALAMA-(AYDIN)

04:55:40 -.- 2.2 -.- KOCA KOVACIK-KELES (BURSA)

04:52:20 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

04:51:02 -.- 2.0 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI)

04:48:34 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

04:39:53 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

04:35:06 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

04:22:31 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI

04:17:31 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

04:12:44 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

04:06:21 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

03:50:32 -.- 2.5 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

03:42:04 -.- 1.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

03:07:11 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

02:31:09 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

01:32:27 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:24:14 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:13:19 -.- 1.7 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)

01:10:36 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:02:34 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

01:01:05 3-.- 1.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)