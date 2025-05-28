Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

28.05.2025 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?


28 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,18 seviyesine geriledi. 

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %89,08

Darlık Barajı: %80,42

Elmalı Barajı: %92,37

Terkos Barajı: %77,78

Alibey Barajı: %57,76

Büyükçekmece Barajı: %68,83

Sazlıdere Barajı: %56,99

Istrancalar Barajı: %42,67

Kazandere Barajı: %84,72

Pabuçdere Barajı: %84,16

İlgili Konular: #Baraj #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Son dakika depremler! 28 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Yükseliş sürüyor: Dolar yeniden 39'un üzerinde! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba döviz fiyatları
Yükseliş sürüyor: Dolar yeniden 39'un üzerinde! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba döviz fiyatları 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...