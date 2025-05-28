TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

28 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema: Gökdelen 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00

ATV YAYIN AKIŞI 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı) 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası 14:00 – Mutfak Bahane 16:00 – Esra Erol'da 19:00 – atv Ana Haber 20:00 – Kuruluş Osman (193. Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:55 – Hangimiz Sevmedik 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse 13:00 – Seksenler 14:25 – Teşkilat 17:40 – Lingo Türkiye 19:00 – Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine 20:00 – Yabancı Sinema: Gökdelen 22:05 – UEFA Konferans Ligi Finali: Real Betis – Chelsea

SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 – Bu Sabah (Canlı) 10:00 – Bahar (Tekrar) 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) 18:45 – Show Ana Haber (Canlı) 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar) 00:15 – Kirli Oyun

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 – Güne Başlarken (Canlı) 09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı) 13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı) 16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar) 19:00 – Star Haber (Canlı) 20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm) KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar) 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm) 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar) 13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar) 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025

NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...