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TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.05.2025 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 28 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

28 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mayıs Çarşamba tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema: Gökdelen 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00


ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Osman (193. Bölüm)


TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:55 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema: Gökdelen

22:05 – UEFA Konferans Ligi Finali: Real Betis – Chelsea


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 – Kirli Oyun


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)


TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025


NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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