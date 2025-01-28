İSKİ açıkladı: 28 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 28 Ocak tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 28 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
28 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Ocak tarihi itibariyle barajlarda doluluk oranı yüzde 52.53 oldu.
28 OCAK BARAJLARDA SU SEVİYESİ NE KADAR?
Omerli 54.28
Darlik 47.75
Elmali 85.07
Terkos 57.71
Alibey 39.56
BCekmece 49.12
Sazlidere 42.59
Istrancalar 69.17
Kazandere 89.89
Pabucdere 52.95
Etiketler: #baraj doluluk oranı
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