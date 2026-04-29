İSKİ açıkladı: 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
29 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 29 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 70,99 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %94,17
Darlık Barajı: %87,97
Elmalı Barajı: %91,87
Terkos Barajı: %58,03
Alibey Barajı: %66,91
Büyükçekmece Barajı: %56,83
Sazlıdere Barajı: %45,87
Istrancalar Barajı: %35,77
Kazandere Barajı: %60,86
Pabuçdere Barajı: %60,84