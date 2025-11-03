İSKİ açıkladı: 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
3 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan veriye göre, İstanbul'da bugün genel doluluk oranı yüzde 22,54 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Ömerli Barajı: %18,23
Darlık Barajı: %34,23
Elmalı Barajı: %53,07
Terkos Barajı: %25,58
Alibey Barajı: %11,17
Büyükçekmece Barajı: %26,21
Sazlıdere Barajı: %23,62