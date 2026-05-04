İSKİ açıkladı: 4 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
4 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,35 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey Barajı: %67,38
Büyükçekmece Barajı: %56,83
Darlık Barajı: %88,24
Elmalı Barajı: %93,71
Istrancalar Barajı: %44,73
Kazandere Barajı: %60,7
Pabuçdere Barajı: %60,34
Sazlıdere Barajı: %46,05
Terkos Barajı: %58,38
Ömerli Barajı: %94,43