İSKİ açıkladı: 4 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
4 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 62,69 seviyesine geriledi.
4 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 4 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
- Ömerli Barajı: yüzde 89,74
- Darlık Barajı: yüzde 81,03
- Elmalı Barajı: yüzde 88,29
- Terkos Barajı: yüzde 51,47
- Alibey Barajı: yüzde 59,17
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,67
- Sazlıdere Barajı: yüzde 38,226
- Istrancalar Barajı: yüzde 27,09
- Kazandere Barajı: yüzde 41,76
- Pabuçdere Barajı: yüzde 37,64