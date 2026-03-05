İSKİ açıkladı: 5 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 5 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,5 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %63,42
Darlık Barajı: %62,46
Elmalı Barajı: %89,54
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %37,03
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,33
Istrancalar Barajı: %43,17
Kazandere Barajı: %57,71
Pabuçdere Barajı: %31,34