İSKİ açıkladı: 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 33.27 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %47,13
Darlık Barajı: %51,95
Elmalı Barajı: %90,96
Terkos Barajı: %21,34
Alibey Barajı: %29,45
Büyükçekmece Barajı: %23,92
Sazlıdere Barajı: %20,86
Istrancalar Barajı: %70,82
Kazandere Barajı: %10,05
Pabuçdere Barajı: %9,99