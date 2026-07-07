İSKİ açıkladı: 7 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 7 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
7 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 62,05 seviyesine geriledi.
7 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 7 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 88,32
Darlık Barajı: yüzde 80,07
Elmalı Barajı: yüzde 91,96
Terkos Barajı: yüzde 50,79
Alibey Barajı: yüzde 58,64
Büyükçekmece Barajı: yüzde 44,8
Sazlıdere Barajı: yüzde 37,68
Istrancalar Barajı: yüzde 28,93
Kazandere Barajı: yüzde 40,15
Pabuçdere Barajı: yüzde 36,37