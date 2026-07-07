Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Temmuz 2026 Salı...

Altın fiyatları salı günü, son iki haftanın zirvesinden geri çekildi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasına ilişkin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.212 TL Çeyrek altın 10.225 TL Cumhuriyet altını 40.651 TL Ons altın 4.133 dolar Yarım altın 20.406 TL Tam altın 40.647 TL Gremse altın 101.930 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.138,32 dolara gerilerken, ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 değer kaybederek 4.149,90 dolardan işlem gördü.

UZMANDAN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, altın fiyatlarındaki son hareketin geçen haftaki görünümün devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Frappell, "Altın fiyatlarındaki hareket, geçen haftaki görünümün devamı niteliğinde. Fiyatlar destek seviyesi oluşturmaya çalışıyor ve piyasalar kısa vadeli faiz politikası konusunda Fed’in ne düşündüğünü daha iyi anlamak için tutanakları bekliyor." ifadelerini kullandı.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Fed'in 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar çarşamba günü yayımlanacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlığında yapılan ilk toplantıda, gelecekteki faiz patikasına ilişkin yönlendirmeler karar metninden çıkarılmıştı. Warsh, ileriye dönük yönlendirmelerin merkez bankasının değişen ekonomik koşullara hızlı ve esnek şekilde yanıt verme kapasitesini sınırlandırabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, pazartesi günü yaptığı açıklamada uygun koşullar oluştuğunda ileriye dönük yönlendirmenin para politikasının etkinliğini artıran ve etkisini daha hızlı hissettiren "önemli bir araç" olabileceğini söyledi.

ALTIN REKOR ZİRVEDEN YÜZDE 25'TEN FAZLA GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enflasyon baskılarını artırması, doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentilerinin etkisiyle ulaştığı rekor seviyelerin ardından yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.

Buna karşın ateşkes anlaşmasının enflasyon endişelerini azaltması ve geçen hafta açıklanan beklentilerin altındaki ABD istihdam verilerinin Fed'in kısa vadede faiz artıracağı beklentisini zayıflatmasıyla spot altın, pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

CME Group'un FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 56 olarak fiyatlıyor. ABD istihdam verilerinin açıklanmasından önce bu olasılık yüzde 60'ın üzerinde bulunuyordu.

Düşük faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

HONG KONG'DAN ALTIN PİYASASINA YENİ ADIM

Hong Kong, değerli metallerde bölgesel rezerv merkezi olma hedefi kapsamında salı günü altın için merkezi takas sistemini devreye alırken, altın vadeli işlem piyasasını da yeniden hizmete açtı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1 düşüşle 61,48 dolara, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.629,46 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,4 yükselişle 1.272,85 dolardan işlem gördü.