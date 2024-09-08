İSKİ açıkladı: 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 8 Eylül tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
8 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
8 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı...
Ömerli Barajı: %42,24
Darlık Barajı: %49,48
Elmalı Barajı: %58,02
Terkos Barajı: %59,06
Alibey Barajı: %12,46
Büyükçekmece Barajı: %44,51
Sazlıdere Barajı: %49,88
Istrancalar Barajı: %25,55
Kazandere Barajı: %12,18
Pabuçdere Barajı: %25,92
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