İSKİ açıkladı: 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:10

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:10

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

8 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

8 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı...

Ömerli Barajı: %42,24

Darlık Barajı: %49,48

Elmalı Barajı: %58,02

Terkos Barajı: %59,06

Alibey Barajı: %12,46

Büyükçekmece Barajı: %44,51

Sazlıdere Barajı: %49,88

Istrancalar Barajı: %25,55

Kazandere Barajı: %12,18

Pabuçdere Barajı: %25,92